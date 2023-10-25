Körzüt Kalesi'nde 2 çivi yazılı kitabe ile Urartu tapınağı bulundu

Van Çavuştepe Kalesi'nde benzer bir örnek var. Bu da şunu gösteriyor, şu an yani 2023 yılında tespit ettiğimiz susi tapınağından erken bir döneme ait gibi gözükmekte. Eğer bu da bir tapınak yapısı ise olasılıkla bu da yerel tanrılara ait bir tapınak olarak gözükmektedir" dedi.