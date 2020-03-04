Ticaret Bakanlığı küresel virüs salgını nedeniyle, koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti.

ÖNLÜK DE DAHİL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle; gaz, toz ve radyoaktif filtreli koruyucu maske, tulum, sıvı geçirmez koruyucu önlük, koruyucu gözlük, tıbbı ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, ihracı ön izne bağlı mallar listesine dahil edildi.

Koronavirüs salgınının yayıldığı ülkelerde özellikle koruyucu maske stoklarının hızla eridiği gözlemleniyor.