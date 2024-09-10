Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Koruncuk Vakfı 45. yılını kutluyor

        Koruncuk Vakfı 45. yılını kutluyor

        Çocukların haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek hedefiyle yola çıkan Koruncuk Vakfı 45. yılını kutlamak üzere gerçekleştireceği etkinliklerini duyurmak ve yeni hedeflerini açıklamak üzere basın ile bir araya geldi. 10 Eylül Salı Günü Swissotel the Bosphorus'ta gerçekleşen toplantıda, vakfın 45 yıl boyunca elde ettiği başarıları, kazanımları ve gelecek hedefleri paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koruncuk Vakfı 45. yılını kutluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        1979 yılında dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde kurulan Koruncuk Vakfı; hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun, bir çocuğun haklarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlamak için 45 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

        Çocukların, özellikle de kız çocuklarının güçlendirilmesi, toplumun daha adil ve insan haklarına saygılı bir geleceğe doğru ilerlemesi adına çalışmalarını sürdürme hedefiyle faaliyet gösteren vakıf, 10 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında 45.yılı kapsamında gerçekleştireceği diğer etkinlikleri de duyurdu.

        REKLAM

        Bu kapsamda 12 Ekim tarihinde hem 45.yılı hem de Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamak üzere Koruncukköy Bolluca'da bir şenlik; 12 Kasım'da bir eğitim konferansı, 15 Kasım tarihinde bir resim sergisi ve Aralık ayında da bir bağış gecesi düzenlenecek.

        Vakfın kurucu üyesi de olduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu tarafından GFK araştırma şirketine hazırlatılan Aralık 2023 – Ocak 2024 verilerine dayalı Eğitim Olanakları Araştırması'ndan önemli verileri katılımcılarla paylaşan Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, vakfın 45.yılına dair duygu ve düşüncelerini ise şu şekilde ifade etti:

        "Vakfımız bu yarım asra yaklaşan süre boyunca her zaman çocuğun üstün yararına öncelik verilmesi koşulu ile tüm çalışmalarını eski kodlarına bağlı kalarak sürdürmeyi başarmıştır. Bugün hala ayakta ve gündemde kalarak ve şu anda ülkemizdeki en önemli sorun olan kız çocuğu ve eğitim konusuna odaklanarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle 2019 yılı itibariyle hayata geçirdiğimiz yeni eğitim modelimizle kız çocuklarımız üzerinde çok daha büyük ve kalıcı etkiler yaratmayı hedefliyoruz.

        Ülkemizin yaşadığı siyasal ve sosyal değişimler düşünüldüğünde Koruncuk'un 45 yıllık öyküsü, ulvi bir misyonun, güçlü bir kurumsal yapının ve değişimler karşısında kendini sürekli yenileyebilme becerisinin başarabileceklerinin de somut bir örneğidir. Sivil toplum kuruluşları, modern toplumlarda devletin elinin uzanamadığı alanlarda, adeta toplumsal sorunların kılcal damarlarına nüfuz ederek toplumsal fayda üreten kuruluşlardır. Koruncuk'un kökenlerinde, kuruluşunda ve misyonunda toplumsal bir ihtiyacın karşılanması yatmaktadır."

        BU YIL 18 KIZ ÇOCUĞU ÜNİVERSİTELİ OLDU

        Konuşmasında bu yıl üniversiteye yerleşen gençlerin vakfın çalışmalarının en büyük karşılığı olduğunu vurgulayan Samuray, ardından sözü Koruncukköylerden mezun olan Aysun, Meryem ve Mesude'ye verdi.

        Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Aysun, duygu ve düşüncelerini "Koruncukköy'de çok kısa bir dönem kalmış olsam da benim için çok özel bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Hayatımı Koruncuk öncesi ve Koruncuk sonrası diye ikiye ayırabilirim. Mezun olduktan sonra üniversite eğitimim için de burs ve staj imkânı sağladı. Şu anda sadece fiziksel bir ayrılık yaşıyoruz, manevi olarak hep bir aradayız. Ben de meslek hayatına atıldıktan sonra kız çocuklarına destek vermeyi çok isterim" diye ifade etti.

        Sosyal Hizmet 2.sınıf öğrencisi olan Meryem, "Bu bölümü seçmemde Koruncuk'taki hocalarımın çok büyük rolü oldu. Bu bölümü seçtiğim ve ileride dezavantajlı gruplarla çalışıp onlara destek olacağım için çok mutluyum" diye konuşurken; 6 Şubat depremleri esnasında Kahramanmaraş'ta olan ve depremin ardından Koruncukköy'e kabul edilen, şu anda da İngiliz Dili Edebiyatı öğrencisi olan Mesude ise "Koruncukköy'de çok kısa süre kalmama rağmen çok büyük destek oldular. Bu zorlu süreçte en büyük desteğimin Koruncuk olduğunu söyleyebilirim. Mezun olduktan sonra da desteklerini hiç esirgemediler, ben de mezun olduktan sonra onlara destek olmak istiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #koruncuk vakfı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Habertürk Anasayfa