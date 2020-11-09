Korunan alanlarda 199 bin yavru kaplumbağa denize ulaştı

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, "Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi" kapsamında yaklaşık 30 yıldır özel çevre koruma bölgelerinde deniz kaplumbağaları (caretta caretta) korunup izleniyor.
Türkiye'de 22 yuvalama kumsalının 5'i özel çevre koruma bölgesinde bulunuyor. Bakanlığın bu 5 özel çevre koruma bölgesinde yaptığı izleme ve koruma çalışma sonuçlarına göre, 2016'da 2 bin 250 yuvadan 91 bin 242, 2017'de 1609 yuvadan 58 bin 774, 2018'de 2 bin 105 yuvadan 84 bin 305, 2019'da ise 2 bin 266 yuvadan 93 bin 857 yavru denize ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında insanların evde vakit geçirmesi nedeniyle kıyı alanlarda yaşanan sakinlik yuva sayısını ikiye katladı, denize varmayı başaran yavru kaplumbağası sayısı ise en yüksek rakama ulaştı. Özel çevre koruma bölgelerinde bu yıl 4 bin 785 yuvadan 199 bin 96 yavru kaplumbağa denizle buluştu.
Özel çevre koruma bölgelerinden Belek'te 3 bin 200 yuvadan 125 bin, Patara'da 434 yuvadan 21 bin 850, Köyceğiz- Dalyan'da 752 yuvadan 36 bin, Fethiye-Göcek'te 131 yuvadan 7 bin, Göksu Deltası'nda 268 yuvadan 9 bin 246 deniz kaplumbağası denize ulaştı.
- Deniz kaplumbağası Likya, Misrata kıyılarında
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla deniz kaplumbağalarına uydu cihazı takıldı.
Uydu cihazı takılan 8 deniz kaplumbağasından en fazla yolu Likya aldı. 1747 kilometre yol giden Likya, Libya'da Misrata kıyılarında dolaşıyor.
Belek sahilinden bırakılan Kadriye ise 700 kilometre yol alarak, Yunanistan'ın Küçük Kerpe adası kıyılarına ulaştı.
Patara sahilinden bırakılan kaplumbağalardan biri olan Belkıs da 515 kilometre yol alarak gittiği İztuzu kıyılarında dolaşmaya devam ediyor.
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