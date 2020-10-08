AA

Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen yılın 9 aylık döneminde 25 milyon 221 bin kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bakir doğal yapılar ve ekosistemler ile bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çok çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların milli park ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların buralarla iç içe yaşamasına imkan sağlamak amacıyla ülke genelinde 44 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 116 tabiat anıtı, 82 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal önemi haiz sulak alan ve 12 mahalli öneme sahip sulak alan oluşturdu.

Korunan alanların, doğal kaynakların korunması ve görsel zenginliğinin yanında ziyaretçilere ekoturizm faaliyetleri gerçekleştirme imkanı da sunması dolayısıyla son yıllarda buralara talep ve ilgi arttı.

Vatandaşların bu seneki tercihlerinde Kovid-19 salgını da etkili oldu. Kapalı alanlarda oluşabilecek hastalık riskine karşı vatandaşlar milli parklar gibi açık ören yerlerini tercih etti.

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Söz konusu alanları 2017'de 24 milyon 750 bin, 2018'de 35 milyon 206 bin, geçen yıl 42 milyon 872 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın 9 aylık döneminde buralara gidenlerin sayısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı olmasına rağmen 25 milyon 221 bin 658 kişiyi buldu.

Yazın en çok Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı ziyaret edildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında DKMP yetkilileri bayram tatili boyunca ziyaret edilen alanlarda özellikle sosyal mesafenin korunmasına özen gösterdi. Ayrıca, ziyaretçi giriş ünitelerinde maske mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme tabelası asılması, alanlara girişte HES kodu uygulaması, sahada görevliler tarafından denetimlerin arttırılması, işaretleme ve ses cihazları ile belirli aralıklarda kurallara uyulması hususunda anons yapılması gibi tedbirler alınıyor.

Yaz döneminde de sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan milli park ve tabiat alanlarına haziran, temmuz ve ağustos aylarında 15 milyon 112 bin 399 kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde en çok ziyaret edilen park alanı 2 milyon 418 bin 998 kişiyle Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı oldu. Ankara'daki Soğuksu Milli Parkı 1 milyon 80 bin 159, Aydın'daki Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da 943 bin 978 ziyaretçiyle ön plana çıktı.