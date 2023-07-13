Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meslektaşımız Serkan Çağlar, bir haber araştırması için gittiği kaymakamlıkta aracını park ederken, Kaymakam Okan Daştan'ın koruma polisi tarafından darp edilmiştir. Olay sonrası hastanede muayene olan arkadaşımızın vücudunun birçok yerinde darbeler aldığı belirlenmiştir. Kaymakamın, kendisi gibi kamu görevi yapan gazetecileri koruması gerekirken, olayı izlemekle yetinmesi, arkadaşımızın yerde dakikalarca darbedilmesi olayı kabul edilemez bir durumdur. Kamu görevlilerinin, yanlış bir durum var ise bunu uyarı yoluyla çözmesi gerekirken şiddete başvurması tasvip edilemez. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yapılan bu saldırıyı kınıyor, yetkililerin konuya gerekeni yapmalarını bekliyoruz."