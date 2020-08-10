Koruma hizmetlerinin standardı "Koruma Eğitim Akademisi" ile yükselecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisinin açılışı dolayısıyla Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezinde tören düzenlendi.
Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, emniyet teşkilatının yeni stratejiler belirleyerek kamu düzeninin tesisi noktasında her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.
Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra daha özel ve daha hassas şekilde korunması gereken kişi ve tesislerin güvenliğinin sağlanmasının da görev ve sorumlulukları arasında olduğunu söyledi.
- "Algı ve dikkatlerini artırmayı hedefliyoruz"
Her adımda sorumluluk bilinciyle hareket eden teşkilatın bu alanda da uzman, nitelikli, aidiyet bilinci güçlü personel yetiştirme gayreti içinde olduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:
"Koruma Eğitim Akademisi ile koruma hizmetlerinde görevli personelimize daha kısa süreli verdiğimiz eğitimlerimizin süresini 3 aya ve 300 saate çıkarırken içeriğini de zenginleştirerek koruma hizmetlerinin standardını daha üst seviyeye yükselteceğiz. Özenle hazırladığımız müfredat ışığında ve seçkin eğitmen kadromuzla davranış ve iletişim becerileri kazandırmanın yanı sıra personelimizin uygulamalı ve senaryolu eğitimlerle algı ve dikkatlerini artırmayı, acil durumlara karşı refleks geliştirmelerini, tehditleri anında bertaraf etmelerini, güvenlik planlamalarını, risk analizlerini doğru ve etkin yapmalarını hedefliyoruz.
Diğer bir yenilik olarak da yine bu program kapsamında eğitime alacağımız hava polislerimizdir. Bu arkadaşlarımız, yapılacak risk analizlerine göre yurt dışı yolcu uçak seferlerinde görevlendirileceklerdir. Bu sayede dünyada hava polisi uygulaması olan az sayıdaki ülkeden biri olacağız."
Mehmet Aktaş, Koruma Eğitim Akademisinde sadece teşkilat bünyesindeki koruma personeline değil, talep olması halinde yabancı ülke polislerine de eğitim vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.
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