Eğer koruma çalışmalarını bu şekilde devam ettirebilirsek balıkçılık anlamında Van Gölü'nü çok güzel günlerin beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Koruma çalışmalarında her yıl bir tık daha ileri gidiliyor. Bunu görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.