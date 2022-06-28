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'Koruma çalışmaları devam ederse Van Gölü'nü güzel günler bekliyor'

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefallerinin dönüş yolculuğu sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Van Gölü'ndeki koruma çalışmaları sayesinde balıkçıların yüzü gülüyor. Eğer koruma çalışmalarını bu şekilde devam ettirebilirsek balıkçılık anlamında Van Gölü'nü çok güzel günlerin beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi

28.06.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefallerinin üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da, av yasağı uygulanıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre inci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine doğru zıplayarak engelleri aşması, görsel güzellik sunuyor. İnci kefallerinin göç yolculuğuna, her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce yerli ve yabancı turist, tanıklık etti.

     

  • Tatlı sulara göç ederek, yumurtalarını bırakan binlerce inci kefalinin Van Gölü'ne dönüş yolculuğu da sürüyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, inci kefali için av yasağının bitmesine sayılı günler kaldığını, 15 Temmuz itibarıyla balıkçıların ağlarını göle atacağını söyledi.

     

  • 'BALIKÇILARIN YÜZÜ GÜLECEK'

    Bu yıl da koruma çalışmalarının çok sıkı uygulandığını belirten Mustafa Akkuş, bu uygulamanın sonucunu da gelecek yıl göreceklerini kaydederek, "Ülkemizin dört bir yanında balıkçılık kan ağlarken, Marmara'da ve Karadeniz'de balıkçılık kötü giderken, Van Gölü'ndeki koruma çalışmaları sayesinde Van Gölü'ndeki balıkçıların yüzü gülüyor.

     

  • Eğer koruma çalışmalarını bu şekilde devam ettirebilirsek balıkçılık anlamında Van Gölü'nü çok güzel günlerin beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Koruma çalışmalarında her yıl bir tık daha ileri gidiliyor. Bunu görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

     

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