DHA

Reyhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2006 yılında, o dönem sayıları 15 olan beyaz eşekler koruma altına alındı. Geçen 13 yılda, yapılan çalışmalarla beyaz eşeklerin sayısı, 108'e yükseldi.

Beyaz eşekler, diğerlerine göre daha güçlü ve ömürlerinin de dayanıklı olması nedeniyle bölgede bulunan besiciler ve çobanlar tarafından kullanılıyor.

13 YILDIR DESTEKLENİYOR

Reyhanlı'da uzun zamandır çobanlık yapan Orhan Eminoğlu, beyaz eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu söyleyerek, bundan 13 yıl önce dönemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından neslinin tükenmemesi ve sayılarının artması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Geldiğimiz yılda ise eşeklerin sayılarının 108'e yükseldiğini söyleyen Eminoğlu, çobanlar olarak beyaz eşeklerin koruma altında tutulmasına destek verdiklerini ve yok olmalarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Çobanlık yaptıkları için eşekleri ile koyunlarına eşlik ettiklerini söyleyen Eminoğlu, sayılarının daha da artmasının bölgedeki çobanların yararına olacağını kaydetti.