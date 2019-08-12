12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'te eşinden şiddet gördüğü için boşanan ve kızı Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan Ceren Z., cüzdanını çalan hırsızdan kızının fotoğrafını istedi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen salı günü Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Ceren Z., otobüse binmek için kart dolumu yaptırırken, cüzdanının büfedeki eşyaların üzerine bıraktı. Otobüse yetişmek için acele eden Ceren Z. cüzdanını almayı unuttu. Bir başka müşteri ise unutulduğunu fark ettiği cüzdanı alarak büfeden uzaklaştı.
ÇANTASINDA BULAMAYINCA POLİSE BİLDİRDİ
Bir süre sonra çantasına bakan Ceren Z., cüzdanını bulamayınca durumu polise bildirdi. Eşinden şiddet gördüğü için 10 yıl önce ayrılan ve kızı devlet tarafından sevgi evlerinde koruma altına alınan Ceren Z., kendisinin de koruma altına alındığı için kimlik bilgilerinin değiştirildiğini, bu nedenle kızını görmesini sağlayan bilgilerin ve kızının fotoğraflarının cüzdanındaki hafıza kartında olduğunu ifade etti. Çalınan cüzdanındaki paranın önemli olmadığını ifade eden Ceren Z., sadece hafıza kartını istediğini söyledi.
'KIZIMIN RESİMLERİNİ GETİRSİN YETER'
Cüzdanının alan kişiden resimlerin ve belgelerin olduğu hafıza kartını geri getirmesini isteyen Ceren Z., "Büfede kartımı doldururken cüzdanımı unuttuğumu fark eden bir genç cüzdanı aldı. Büfeden çıkınca içerisine bakıp içerisinde para, hafıza kartı olduğunu fark ettikten sonra alıp oradan uzaklaşıyor. Ben şikâyetçi oldum, durumu emniyet güçlerine bildirdim. Cüzdanımda 295 lira para vardı ama önemli olan içerisindeki hafıza kartında bulunan kızımın resimleri, anılarımız ve kartta olan resmi evraklar vardı. Ben parayı istemiyorum. Yeter ki resim ve videolarımızın olduğu hafıza kartını getirsin" dedi.
'MADDİ DEĞİL, MANEVİ OLARAK BİRÇOK ŞEY ÇALDI'
Şüphelinin kendisinden manevi olarak birçok şey çaldığını ifade eden Ceren Z., "Ben eşimden birçok kez şiddet gördüm. Bıçaklı yaralanmadan, silahlı saldırıya kadar şiddete maruz kaldım. Devlet beni korumaya aldı. Korumaya alınca kişisel bilgilerim değişti. Bu nedenle kızımla kimlik uyuşmazlığımız vardı. Kızım bu nedenle şu anda Sevgi evlerinde kalıyor. Yaşı küçük olduğu için yanıma alamıyorum. Geçici olarak görebiliyorum. Gaziantep'e kızımı görebilmek için zorluklarla geliyorum. Kızım yanımda olmayınca resimleriyle avunuyordum. Onlara bakarak hasret gideriyordum. Şu anda onları benden aldı. Çalan kişi benden maddi olarak değil, manevi olarak birçok şey çaldı. Ondan isteğim hafıza kartını, resimleri getirsin bana yeter. Onun için çok önemli olmayabilir, ama benim için çok önemli. Kamerada yüzü açık ve net olarak gözüküyor. Kendisi isteyerek getirirse şikâyetçi olmayacağım. Birazcık insanı duyguları varsa duyarlı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı ise büfedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde büfeye gelen Ceren Z.'nin alışveriş yaparken cüzdanını unuttuğu ve yanına gelen başka bir müşterinin cüzdanı unutulan yerden aldıktan sonra elindeki poşetin içerisine koyarak, yolcu otobüsüne bindiği görülüyor. Büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, cüzdanı alan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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