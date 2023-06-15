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Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili Mersin'de yakalandı

Şırnak Cizre'de güvenlik korucusu Mustafa Erdem'i şehit eden Mehmet Zeki İlmin adlı terörist Mersin'de yakalandı

Giriş: 15.06.2023 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak Cizre'de güvenlik korucusunu şehit eden terörist Mersin'de yakalandı! - En son haberler
DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Şehit edilen g&uuml;venlik korucusu Mustafa Erdem
Şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili 'Demhat, Fırat ve Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

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