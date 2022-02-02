Korsanların gizli üssü turizme açılıyor

Tarihte korsanların Doğu Akdeniz'deki gizli üslerinden biri olarak kabul edilen Karamağara Koyu'na turizm yatırımları ve projeleri için harekete geçildi.
Yayıkdamlar Mahallesi'nden 7 kilometrelik kıvrımlı yollardan geçilerek ulaşılan koyda ilk çalışmalar, dar ve yamaç olması sebebiyle tehlike arz eden yolun genişletme çalışmalarıyla başladı.
Dalış merkezi, konaklama alanları, halk plajı ve tekne limanını yapılması planlanan koyun, yeni yatırım ve projelerle yerli ve yabancı turistleri daha fazla çekmesi hedefleniyor.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AA muhabirine, Karamağara Koyu'nda çok önemli bir projenin hayata geçeceğini kaydetti.
Proje kapsamında ilk etap çalışmalarının başladığını belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Yol genişletme çalışmalarımız sürüyor. Sona doğru geliyoruz. Bölgenin en önemli sorunu alt yapıydı. Bu sorunu el birliğiyle çözüyoruz. İki farklı çalışma alanı olacak. Birinci bölgede teknelerin ve yelkenlerin kullanacağı bir alan olacak. Diğer çalışmada halk plajı ve dalış akademisi merkezi olacak. Zira Karamağara Türkiye'deki en güzel dalış alanlarından birisine sahip bir alan. Tüm dünyadan gelecek misafirlere bu alanlar hizmet verecek. Tabii ki buraya gelen misafirleri ağırlamak adına, restoran olacak. Hatay'ımızın zengin yemek kültürünü buradaki misafirlere tattıracağız. Yine insanların manzarayı seyredebileceği seyir teraslarımız olacak. Proje inşallah hayata geçtiğimiz hem Hatay hem de ülkemiz için önemli bir kazanç olacak."
HEDEF GÜNLÜAK 3 BİN ZİYARETÇİ
Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da Karamağara Koyu'nun berrak suyu, konumu ve eşsiz manzarasıyla Doğu Akdeniz'in en güzel koylarından birisi olduğunu söyledi.
Bölgenin tarihte korsanların saklandığı çok özel bir koy olduğunu aktaran Yalçın, "Burayı turizme kazandırmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile birlikte çok önemli projelerimiz var. Dalış merkezi, günü birlik konaklama alanları, liman, halk plajı olacak. Deniz gezisi için 2 teknemizi, Balıkçılık Genel Müdürlüğünden aldık. Hedefimiz burada günlük 3 bin yerli ve yabancı turisti burada ağırlamak. Yani sezonda yarım milyondan fazla ziyaretçi hedefliyoruz. Projelerle birlikte doğası ve akvaryumu andıran denizi Karamağara'yı dünyayla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.
Doğayı koruyarak yapacakları yatırımları kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını aktaran Yalçın, projeye desteklerinden ötürü Hatay Valisi Rahmi Doğan'a da teşekkür etti.
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