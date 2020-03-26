Korsanla mücadele

Fikri hakların ihlal edildiği korsan yayıncılıkla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın operasyonları sürüyor. 2019’da gerçekleştirilen 844 operasyonda toplam 2.208.887 adet materyal ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN YAYINLAR:

DVD / VCD / CD: 29.572

Kitap: 244.046

Usulsüz Bandrollü Kitap: 8.238

Kapak Kartonet: 1.256.626

Diğer: 670.405

TOPLAM: 2.208.887