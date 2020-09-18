Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17 Ağustos’ta şüphe üzerine Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış, bunun üzerine hastanede 12 gün süren tedavi sürecinin ardından hafta başında mesaiye başlamıştı.
"ZENGİN, FAKİR, GENÇ, YAŞLI ARAMIYOR"
İHA'nın haberine göre, Başkan Yücel düzenlediği basın toplantısıyla, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Yücel, “Bu süreç sadece bizim bölgemizi değil ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren bir salgın dönemi. Bu hastalığı yakınlarınıza veya kendi başınıza gelmeden duymak, ne kadar ciddi olduğunu anlamıyorsunuz. Özellikle kendi başınıza gelince anlıyorsunuz. Bu hastalık mevki, makam aramıyor. Zengin, fakir, genç, yaşlı aramıyor. Gelince herkese geliyor. Bunun farkında olmak adına ben de bu süreci en sıkıntılı geçirenlerden oldum" dedi.
"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"
İlk başta vücudunda bir şeyler hissettiğini ve grip olduğunu sandığını aktaran Başkan Yücel, "Bu yaşa gelene kadar bir kere menüsküs ameliyatı için hastaneye giden ben 4 günü yoğun bakım 8'i odada 12 gün yalnız kaldım. Bu süreçte yaşadığınız solunum sıkıntısı psikolojik veya hayata bakış açısı hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kaz daha görmemi sağladı. Bugün bir etkinliğin acılı bir ortama dönmemesi için bunu yaşayan biri olarak maske kullanımını sosyal mesafeyi ve hijyeni tamamen uygulayalım. Bu acıyı en iyi yaşayanlardan birisiyim ve Allah kimseye yaşatmasın” diye konuştu.
"28 GÜNLÜK SÜREÇ BİTİNCE KAN BAĞIŞI YAPACAĞIM"
Hastalığın başlangıç sürecinden de bahseden Yücel, şunları söyledi: “Halsizlik ile başladı. Sonra ciğerlerimde solunum güçlüğü yaşamaya başladım. Evde karantinada iken hastaneye geçtim 10 gün oksijen desteği aldım hastanede ama o süreci bir yaşayan bilir. Ateş ve öksürük yoktu. Sadece halsizlik ve solunum yetmezliği belirtileri vardı. İlk kez böyle bir şey geldi ama karamsarlığa da kapılmadım. Sosyal medyadan yazılı ve görsel medyaya, Alanya halkından akrabalarıma kadar destekleri hep hissettim. İnsanlara faydalı olmak üzere hastalığı geçirenlerin antikor bağışı yapmasını istiyorum. Bende 28 günlük süreç bitince gidip kan bağışı yapacağım.”
"BİRAZ DA OLSA SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK"
Hastaneye gittiği ilk gün ile taburcu olduğu güne kadar 8 kilo verdiğini belirten Yücel, "Çıktıktan sonra 6-7 kilo aldım biraz da olsa sağlığımıza kavuştuk ama ciğerlerimizdeki etkinin kalmaması için doktor kontrolünde sabah yürüyüşlerimizi, hijyen kurallarını ve sosyal mesafeyi uygulayarak yapıyoruz. İşimiz gereği de etkinliklerden kaçınarak işimizin başındayız. Son olarak şunu söylemek istiyorum, ben yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
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