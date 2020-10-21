DHA

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş yerinin pandemi kurallarına uymadığı ve kapalı olması gerekirken gece saat 01.00'den sonra açıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, pandemi kurallarını ihlal eden eğlence mekanına koç başları ile kepenkleri kırarak giren ekipler, 25 kişinin masalarda eğlendiği, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı, maske kullanılmadığı, nargile ve tütün mamullerinin kullanıldığının tespit etti. Ekipler içeride bulunanlara 79 bin 500 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan daha önceki tarihlerde aynı iş yerinde yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 tabanca mermisi bulunduğu belirtildi.

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