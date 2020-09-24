Koronayı hiçe sayıp direk dansı yaptı!

İHA

İçişleri Bakanlığı’nın, Covid-19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

İHA'nın haberine göre, Bakanlık 81 İl Valiliğine “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri” konulu genelge göndermişti. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştı.

Ancak Ankara’da bu kuralı tanımayan işletmeler gece eğlencesine devam ediyor. İşletmelerde tedbirler de hiçe sayılıyor.

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