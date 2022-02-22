Koronayı atlatan kadın, yatağında ölü bulundu

Bursa'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Nihal Arslan, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın bir hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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