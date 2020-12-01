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Fatih Devlet Hastanesi Acil Servis'te görevli doktor A.U.A ile eşi M.A., koronavirüse yakalandı. Çift kaldırıldıkları Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, 7 aylık hamile olan M.A.'nın durumu her geçen gün ağırlaştı. Bunun üzerine doktorlar, sezaryenle doğumu gerçekleştirdi.

ANNE VE BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA

Doğumdan sonra anne ve bebeği yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. A.U.A. adlı doktorun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

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