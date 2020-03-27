Anadolu Sigorta, Sağlık Bakanlığı'nın rehberliği ışığında "Evde Kal!" çağrısını destekleyerek, sağlık sigortası sahiplerine canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor. Anadolu Sigorta, online ve ücretsiz "Görüntülü Doktor Hizmeti" ile 7/24 tüm sağlık sigortalılarına danışmanlık sunuyor. Hizmete, Sağlığım Cepte uygulamasından veya Anadolu Sigorta web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Koronavirüs salgınına bağlı olarak olağanüstü bir dönem yaşandığını hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, bu süreçte hızlıca pek çok uygulama hayata geçirdiklerini belirtti. Gökalp şunları söyledi: “Virüsün yayılmasını mümkün olduğunca önleyebilmek adına bu dönemi hep birlikte gerekli önlemleri alarak geçirmek durumundayız. Bu nedenle ilk günden itibaren hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için hızlıca pek çok önlem hayata geçirdik. Öncelikle süreçlerimiz gereği şirket binalarında bulunması zorunlu çalışanlarımız haricinde, tüm çalışanlarımızın evden çalışma uygulamasına geçmesi kararı aldık. Bunu yaparken iş sürekliliğimizi korumak ve hizmetlerimizi sigortalılarımıza aksatmadan iletebilmek adına teknolojik altyapımızdan faydalandık. Anadolu Sigorta olarak, gerek müşterilerimiz gerekse çalışanlar arası iletişim için tüm altyapıya sahip durumdayız. Bu süreçte de Türkiye'nin sigortası olmaya devam ederek, tüm sigortalılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

KISA SÜREDE HEKİME ULAŞILIYOR

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Evde Kal!" çağrısını desteklemek için çalıştıklarını dile getiren Erdinç Gökalp, “2017 yılında online ve ücretsiz "Görüntülü Doktor Hizmeti"mizi faaliyete almıştık. Zorunlu kalmadıkça hastaneye gidilmemesi tavsiye edilen yaşadığımız kritik dönemde, "Görüntülü Doktor Hizmeti" ile tüm sağlık sigortalılarımızın 7/24 hizmetindeyiz” dedi. Hizmet kapsamında, bireysel ve kurumsal sigortalılar, Anadolu Sigorta web sitesi aracılığıyla online şubeden ya da mobil uygulamamız Sağlığım Cepte üzerinden, TC kimlik numarası ile giriş yapıyor ve 7/24 canlı ve görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Bu sayede Anadolu Sigortalılar kısa sürede hekime ulaşıp sağlık sorunları için etkin ve doğru yönlendirme alabiliyorlar. Appstore ve Google Play Store’dan indirilebilen Sağlığım Cepte uygulamasıyla Anadolu Sigortalılar, poliçelerine ait bilgilerini, kalan teminat detaylarını görüntüleme ve anlaşmalı hastane arama gibi temel fonksiyonların yanında, Sağlığım Cepte’yi Türkiye’nin en detaylı sağlık sigortası uygulaması haline getiren birçok ayırt edici özellikten de faydalanıyor" diye konuştu.