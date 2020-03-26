Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan İtalya'nın yeni tip koronavirüsle mücadelesinde Güney Kore modelini alıp alınmayacağını tartışmaya başladığını bildirdi.

Göktaş, gazeteci Milena Gabanelli'nin görüşlerine yer verdi.

Göktaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ile mücadelede Güney Kore modelini konuşuyor. Bunun her ülkede hayata geçirilebilmesi pek kolay görünmüyor. Gazeteci Milena Gabanelli, Güney Kore modelini ve tartışmanın İtalya boyutunu mükemmel özetlemiş. Dinlemekte fayda var"