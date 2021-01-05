Vuhan'dan mesaj: Alışsanız iyi olur!

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Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yeni yıl kutlamalarıyla birlikte hayatın ne kadar da normale döndüğünü herkes gördü. Çoğu ülke koronavirüs ile mücadele i çin tekrar kapanmaya giderken, Vuhan'da yılbaşı partilerinin yapılmasını dünya şaşkınlıkla izledi.

Global Times'ta ise bu konuya ilişkin, "Vuhan'da kutlamalar yapılmaya devam edecek, Batı buna alışsa iyi olur" başlıklı bir haber paylaşıldı.

Zhang Hui ve Wan Lin tarafından yazılan haberde, koronavirüsün en sert şekilde vurduğu Vuhan'da 2021 yılında kalabalık kutlamaların, spor etkinliklerin, konserlerin yapılacağı belirtildi. Vuhan sakinleri, Vuhan'daki kalabalık toplanmalara önyargıyla bakmak yerine Çin'in deneyimlerinden faydalanılması çağrısında bulundu.

Yılbaşı akşamında Times Meydanı'nda kimse yoktu, adeta hayalet şehre dönmüştü ancak Vuhan'da yeni yılın gelişini kutlamak için binlerce kişi sokaklara çıkıp balonlar uçurdu. Haberde buna da değinerek 'Vuhan hakkında alaycı şeyler yazıldı' denildi.

Telegraph köşe yazarı Allison Pearson'ın yılbaşı akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eleştirildi. Pearson, "Vuhan bunu aşı olmadan nasıl başardı?" ifadelerini kullandı. Kutlamaların gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini de sorguladı.

Pearson'ın alaycılığının eleştirildiği haberde, Vuhan'da şimdiye kadar salgını önlemek için alınan tedbirlerin görmezden gelindiğini ifade edildi.

Vuhan Üniversitesi Patojen Biyoloji Bölümü yardımcısı Yang Zhanqiu, geçtiğimiz Nisan ayında Vuhan'ın salgının gölgesinden çıktığını belirterek, "76 günlük sert tecritten sonra böyle kutlamaların olması normal" dedi.

Vuhan, Ağustos ayında da kalabalık havuz partilerinin yapıldığı görüntülerle dünya gündemine düşmüştü. Vuhan'da hastanede yatan yurt için kaynaklı son koronavirüs hastasının Nisan ayında taburcu olduğu vurgulandı.