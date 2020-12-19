"Korona çocuklarda kaygı bozukluğu yarattı"

Koronavirüs pandemisi tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bir süreç. Hiç beklenmeyen bir anda alışkanlıklar, yaşam biçimleri, tehlike tehdit algıları ve en önemlisi de günlük rutinler tamamen değişti... Bu süreçte sosyal mecraların sıklıkla kullanılması, koronavirüs ile ilgili yazılan yazılar, paylaşılan görseller, yalan yanlış bilgiler kişilerin psikolojik olarak da etkilenmesine sebep oluyor. Tüm bunlara eklenen sosyal izolasyon ve kısıtlamalar sadece yetişkinlerin değil çocukların da ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Peki bu süreci çocuklara en uygun şekilde nasıl anlatmak lazım? Korona salgını çocukların ruhsal gelişiminde ne tür etkilere yol açtı? Panik ebeveynler çocukları nasıl etkiledi? Ölüm korkusu çocuklarda ve bebeklerde var mı? Koronavirüs sürecinde evde birlikte keyifli kaliteli zaman geçirmek nasıl mümkün olabilir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin koronavirüs sürecinin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini haberturk.com için değerlendirdi. Ebeveynlerin korona ile ilgili kaygılarının çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Seçkin yaşananları çocuğa korkutmadan ama net bir şekilde anlatmak gerektiğini söyledi. Dr. Şirin Seçkin koronavirüs sürecinin çocuklarda en fazla kaygı bozukluğuna yol açtığını belirtti.

Dr. Şirin Seçkin bu hafta, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin sürdüğü bugünlerde salgının çocuklar üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekti ve bu konuda yapılabilecekleri anlattı.

Her hafta sağlığımız için önemli konuları anlatan Dr. Şirin Seçkin ile önceki yayınları aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS

Dünya bir senedir koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışırken, uzmanlar virüsle ilgili pek çok yanlış bilgiye karşı da uyarıyor. Bu süreç özellikle çocuklar açısından bilinmezlerle doluyken aynı zamanda en mağdur kesimlerden biri de yine çocuklar. Çünkü hem okullar kapandığı için evdeler, hem de 65 yaş üstü kesimle birlikte kısıtlamalara maruz kalıyorlar. Peki koronavirüs çocuklarda nasıl seyrediyor? Virüs anne sütünden bebeğe geçiyor mu? Hamilelikte virüse yakalanmak anne ve bebek için ne anlama geliyor? Böyle bir süreçte çocuklarda ateş, ishal ya da öksürük gibi belirtiler meydana gelirse ne yapmak gerekir? Koronavirüse tekrar tekrar yakalanma oranı nedir?

PANDEMİDE BESLENME

Sağlıklı beslenme ve bağışıklığı kuvvetlendirme konusu her türlü hastalığa karşı vücudun en önemli savunma yöntemi, ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde her zamankinden çok daha fazla revaçta. Hemen her gün beslenme ile ilgili gündeme gelen çeşitli tavsiyeler, kimi zaman da bilgi kirliliği yaratarak kafaların karışmasına neden olabiliyor. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenmeliyiz? Vitamin ve mineral takviyesi almak doğru mudur? Sağlıklı beslenmede suyun önemi nedir? Ne kadar su içilmesi sağlıklıdır?

HAMİLELİKTE BESLENME

Yaşam boyu devam eden beslenme alışkanlıklarımız ile damak zevkimiz hayatımızın ilk iki yılında belirleniyor. Dolayısıyla 0-2 yaş bebek beslenmesi büyük önem taşıyor. Hatta bir çocuğun hayatında doğru ve sağlıklı beslenmenin temeli, annenin hamile kalmadan önceki döneminde atılıyor. Hamilelik öncesi, hamilelik ve emzirme dönemlerinde nasıl beslenmek gerekiyor? Bebeklerde zeka ve bağışıklığı güçlendirmek için hangi besinlere ağırlık verilmeli? Çocuklarda doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmenin yolları nedir? Sağlıklı beslenmeyle düzelebilen hastalıklar hangileri?

BABANIN ROLÜ

Çocuğun beslenmesi, yetiştirilmesi, büyütülmesi gibi konular genel olarak anne-çocuk ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve baba aslında ailenin temel unsuru olmasına rağmen, biraz yardımcı oyuncu gibi algılanıyor. Çocuğa ayrılan sürenin her iki ebeveyn için de çok zorlaştığı modern dünyada babanın çocuğun yaşamındaki hayati rolü ihmal ediliyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığı baba işlevinin eksikliğinin neden olduğu problemler ortaya çıktığında anlaşılıyor. Peki babanın çocuğun hayatındaki rolü ve önemi nedir? Babanın çocuğun hangi dönemlerinde hangi işlevleri olmalıdır? Baba olmaya hazır olmak ne anlama gelir?

ÇOCUKLARDA REZİLYANS

Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren hep yeni bir şeyler öğrenmek ve hayata adapte olmak durumunda kalıyor ve bu sırada türlü güçlüklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu bazen okula başlamak ya da yeni bir kardeşin neden olduğu zorluklar olabildiği gibi, bazen de en yakınlarını kaybetmek gibi ağır travmalar olabiliyor. Peki hayatın türlü güçlükleri karşısında esnek ve toparlanabilme becerisine sahip bir çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuklarda rezilyans ne anlama gelmektedir? Çocuklara özgüven, sorumluluk, empati gibi duygular nasıl aşılanır? Tüm aileyi etkileyen problemleri çocuktan gizlemek doğru mu?