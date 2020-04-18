Koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı - BOLU

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman (81) ve Sare Ulus (80) İstanbul'daki yakınlarının yanından döndükten sonra bir gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan muayenelerinde Kovid-19 şüphesi bulunan yaşlı çift, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.
Burada Kovid-19 testleri pozitif çıkan çift, yapılan tedavilerinin ardından 3 gün önce hastaneden taburcu edilerek alkışlarla evlerine gönderildi.Yaşlı çift, tedavilerinin ardından kendilerini karantinaya aldıkları köy evinin kapılarını gazetecilere açtı.
Tedavileri tamamlandıktan sonra ilk defa evlerinin avlusuna çıkan Osman ve Sare Ulus çifti, gazetecilere, hastalık ve hastane sürecinde yaşadıklarını anlattı.Sare Ulus, nasıl hasta olduklarını anlayamadıklarını belirterek, "Birden ateşlendik. Nasıl olduğunu anlayamadık. Birdenbire bir gece içinde hastalandık. Ambulans bizi aldı hastaneye götürdü. Allah razı olsun. Bize çok iyi baktılar. İğnemizi, hapımızı, ilacımızı, serumumuzu sürekli verdiler. Allah'a şükür bizim hastalığımız çok şiddetli olmadı. Benim sadece 2 akşam sıkıntım oldu. Bizim sadece ateşimiz vardı. Öksürüğümüz falan olmadı. Hastaneye gittiğimiz akşam ateşimizi de düşürdüler. Öksürüğümüz, nefes darlığımız hiç olmadı. Aynı normal bir grip atlatır gibi geçirdik hastalığı." diye konuştu.
Ulus, bu hastalığı Allah'ın yardımıyla ve sağlık çalışanlarının özverili çalışması sonucu yendiklerini anlattı.Ulus, sözlerini şöyle sürdürdü:"Allah, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tez kurtarsın bu beladan. Herkesi kurtarsın. Hastalığın nerden nasıl bulaştığını da anlayamadık ki biz. İstanbul'dan geldikten 3 gün sonra hastalandık. Hastalığa yakalanan diğer insanlar dua etsinler. Allah'tan şifa istesinler. Başka türlü elimizden gelen bir şey yok. Biz zaten nasıl olduğumuzu da anlayamadık ki. Hastanede gece gündüz dua ettim. Kur'an okudum. Bütün hastalara şifa olsun diye her akşam Kur'an okudum."Ulus, insanların, devlet yetkililerinin uyarılarına kulak vererek, evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Eşinin hastalığı kendisinden daha ağır geçirdiğini dile getiren Ulus, "Ama eşimin halini bilmiyorum ben. 3-4 gün ayrı odalarda yattık. O hiçbir ihtiyacını göremiyor. Suyunu alamıyor, ilacını alıp yutamıyor. Zaten ben onun üzüntüsünden hasta oldum. Aklım hep ondaydı. Allah razı olsun ikimizi bir odaya koydular. Ondan sonra eşimin ihtiyaçlarını kolumda serumlarla karşıladım. Zaten eşim yanıma geldiğinde 3-4 gün hafızası yerinde değildi. Şuurunu kaybetmişti. Aklı gitmiş gibi olmuştu. Kendisini bilmiyordu. Aklı başına gelince sen yanıma gelmeseydin ben şimdiye kadar ölürdüm dedi." şeklinde konuştu.
Osman Ulus da hastalığa nasıl yakalandıklarını anlayamadıklarını ifade ederek, hastanede kendilerine çok iyi bakıldığını belirtti.
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