Koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi - DÜZCE

AA

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek binasında 11 gün süren tedavi sonucu sağlığına kavuşan Bayram K. (74) taburcu edildi. Yaşlı adam, hastane personelinin alkışlarıyla evine uğurlandı.Bayram K, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane personelinin 11 gün boyunca kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek "Allah doktorlarımıza ve tüm çalışan personelimize bir zeval vermesin." dedi.Düzce Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz da Bayram K'nin tedavisinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.