Koronavirüsü yenen sağlık personeli çift yeniden görev başında

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kovid-19 servisinde görevli hemşire Halime ve eşi Mahmut Karaman'a, yeni koronavirüs bulaştı.
Yapılan test sonuçları pozitif çıkan çiftin, genel klinik semptomları çok ağır seyretmediğinden karantina süreçlerini evinde geçirmeleri uygun görüldü.
Yaklaşık iki hafta sonra sağlığına kavuşan çift, büyük fedakarlık örneği göstererek, göreve başladı.
- "Sağlımıza yeniden kavuştuk"
Mahmut Karman (28) AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı hastanede buluşan virüs dolayısıyla eşiyle hastalandığını, kendisinin astım rahatsızlığı bulunması dolayısıyla süreci daha ağır yaşadığını söyledi.
Baş ağrısı, halsizlik ve boğaz ağrısı olduğunu ardından gece ateşinin yükseldiğini işaret eden Karaman, "Bunun üzerine hastaneye başvurdum. Sonucum pozitif çıkınca eşimin testi yapıldı, onun da sonucu pozitif çıktı." dedi.
İlk günlerde endişelendiklerini ve sıkıntılı günler geçirdiklerini aktaran Karaman, şöyle konuştu:
"Yavaş yavaş bu süreci atladık. Karantina süreci sonunda 2 kez yapılan test sonucu negatif çıktı, bir hafta arayla yapılan antikor testi sonucu da pozitif çıktıktan sonra mutlu olduk. Bize ihtiyacı olan hasta insanların hizmet etmek için hastaneden gerekli izinleri alarak tekrar görevimize döndük. Çok şükür şu anda çok iyiyiz. Bize ihtiyacı olan hastalara yeniden yardım ettiğimiz için çok mutluyuz."
- "Birbirimize destek olduk"
Hemşire Halime Karaman da eşiyle Kovit-19 servisindeki hastalardan sorumlu olarak görev yaptıklarını söyledi.
Eşiyle 14 günlük evde karantina sürecine girdiklerini anlatan Karaman, ilk başta hastalığın bilinmezliği dolayısıyla çok korkuttuklarını kaydetti.
Karantina sürecinde ihtiyaçlarının arkadaşları ve Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılandığını işaret eden Karaman, "İlk semptomlarım, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı oldu. Sonrasında koku alamamaya başladım. Koku alamama durumu 14 gün sürdü. Bu sürecin uzun olması beni çok korkuttu." diye konuştu.
- "Eşim bana göre daha ağır atlattı"
Halime Karaman, "Kendimden çok eşim için çok korkmuştum, onun astım hastalığı vardı. Eşim bana göre daha ağır atlattı. Uzun süre ailemizle hiç görüşmemiştik. Bu bizi çok sevindirdi. Onlara bulaştırmış olsaydık vicdanen kendimizi çok kötü hissederdik. Çocuğumuzun da olmaması büyük avantaj oldu. Eşimle 14 gün boyunca birbirimize destek olduk. Arkadaşlarımız ve ailemiz de telefon görüşmeleriyle moral verip, bize destek oldular. Görevimize döndüğümüz için mutluyuz. Eşimle plazma bağışında bulunacağız." ifadesini kullandı.
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