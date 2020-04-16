Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından meslektaşlarına teşekkür mektubu

AA

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan sağlık çalışanı, meslektaşlarına bir teşekkür mektubu yazarak yaşadıklarını anlattı.

Yığılca Devlet Hastanesinde sağlık personeli olan Semra Çamlı'nın 12 gün önce belirtiler göstermesinin ardından Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi pandemi kliniğinde tedaviye alınan sağlık çalışanı Çamlı 12 günlük mücadelesinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi.

Çamlı, ardından hastane çalışanlarına bir teşekkür mektubu bıraktı.

- "Yeri geldi pes ettim, yeri geldi kaçmak istedim"

Sağlık çalışanlarını bir meleğe benzen Çamlı, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli sağlık ordusuna, giydiğiniz siyah önlükler dahi beyaz kanatlarınızı gizleyememiş. Kendi hayatından vazgeçmiş, 24 saatini ayakta hastalarına adamış sağlık neferleri ile gurur duyuyorum. Meslektaşlarım ile gurur duyuyorum. Ne yapılsa hakkınız ödenmez. Kovid-19 tanısı ile 12 gündür mücadele ediyorum. Yeri geldi pes ettim, yeri geldi kaçmak istedim. Sizlerin özverisi karşısına buna hakkım yoktu. Tekrar ayağa kalktım. Kendim için, ailem için, sizler için sabırla devam etmeliydim ve bugün o mücadelenin sizlerin desteği ile kazananı ben oldum. İyi ki kahramanım oldunuz. Doktorlarımdan hemşirelerime, temizlikçilerden yemek servisçilerine, güvenlik personellerinden sekreterlerine kadar herkese minnettarım. Hakkınızı helal edin, Rabb'im sizleri korusun."

Çamlı'nın mektubunu okuyarak duygulanan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanının hastalığı yenmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Hastanelerinin pandemi servisinin doktor, hemşire ve yardımcı personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde en iyi hizmeti vermek için özveriyle çalıştığını vurgulayan Balbay, "Hastamızın takibini yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nevin İnce başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları ekibine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanı kardeşimizin koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşması sevinç ve mutluluk verici. Güzel temennileri için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.