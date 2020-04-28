Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı tedavi sürecini anlattı

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akören Devlet Hastanesi'nde görevli Tıbbi Sekreter Tarık Bektaş, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bektaş'a hastanede yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 tanısı konuldu. Daha sonra Bektaş, kaldığı serviste solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Burada 13 gün solunum cihazına bağlı kalan Bektaş, yeniden sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Tarık Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerini aradığını söyledi.
Daha sonra Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldığını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:
"Önce normal serviste tedavi altına alındım. Ancak servisteki beşinci günümde solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakım ünitesine aldılar. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra tekrar normal serviste tedavi gördüm ve taburcu oldum. Sonrasında ise tedbir amaçlı 14 gün evimde karantinada kaldım. Sağlık çalışanı olmama rağmen zor bir süreç geçirdim. İki çocuğum ve eşimden ayrı kaldım. Çok şükür şu an sağlık durumum çok iyi, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."
- "Kendisine tedavi sürecinde çok iyi şekilde bakıldı"
Konya Numune Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Savaş Yaşar da Bektaş'ın gösterdiği semptomların ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındığını belirtti.
Yoğun bakımda hastalığın hızla ilerlediğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:
"Tarık Bektaş'ı, serviste genel durumu bozulduğu ve solunum sıkıntısı çektiği için hemen yoğun bakıma aldık. Burada hastalığı hızla devam edince solunum cihazına bağladık. Kendisine tedavi sürecinde çok iyi şekilde bakıldı. Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği ilaçlarla sağlığına kavuştu. Solunum cihazından ayrıldıktan sonra servise geri aldık. İyileşerek taburcu olması bizim için umut verici bir şey. Aynı zamanda bir sağlık çalışanı olması nedeniyle de sevincimiz iki kat daha artmış oldu."
- "Yüzümüzü güldürdü"
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Bülent Hanedan da Tarık Bektaş'ın tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi.
Hanedan, "Hastamızı Kovid-19 tedavi protokolü gereği bir süre yüzüstü pozisyonunda takip ettik. Çin'den gelen ilaçlara erken zamanda başladık. Bunun sonucunda da güzel bir netice elde ettik. Yani yüzümüzü güldürdü. Genç bir hastamızı tekrar yaşama döndürmüş olmanın sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
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