Koronavirüsü yenen Prof. Dr. İsmail Kayar "immün plazma" bağışçısı oldu - KAYSERİ

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prof. Dr. Kayar, bir süre önce solunum sıkıntısı nedeniyle rahatsızlandı. Kayar, rahatsızlığının artmasıyla daha önce görev yaptığı Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.Kayar'ın hastanede yapılan kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kayar, daha sonra sağlığına kavuşarak gerekli tedbirlerin ardından taburcu edildi.Kayar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, iyileşmiş hastalardan alınan immün plazma ile kritik durumdaki hastaların tedavisine katkıda bulunabileceğini düşünerek, ERÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezinde "immün plazma" bağışladı.Kayar, bağışın ardından tedavi sürecinde yanında bulunan doktorlara teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Koronavirüs salgınının kısa bir süre içerisinde sona ermesini temenni ediyorum. Koronavirüsü şükür yendim ve sağlıkla üstesinden geldim. Bunun kan bağışı için de bir fırsat olduğunu ve bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir vazife olduğunu belirtmek isterim. Katkıda bulunmak bakımından çok yararlı olacağını düşündüm ve kan bağışında bulundum. Usulünce ne kadar vermem gerekiyorsa o kadar da kan vermeye devam edeceğim. İyileşen ve şifa bulan tüm hastalara kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Çok nezih ve steril bir ortamda kan alıyorlar. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Bunun hastalığı atlatanlar için bir vazife olduğunu düşünüyorum."
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükçü de immün plazma bağışında bulunan Kayar'a teşekkür ederek, sağlığına kavuşmuş diğer hastaları da kan bağışına davet etti.Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 hastalığını yenerek diğer hastaların tedavisine katkı sağlamak için üniversite hastanemizde immün plazma bağışı yapan Prof. Dr. İsmail Kayar'a teşekkür ediyor, iyileşen hastalarımızı immün plazma bağışına bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!