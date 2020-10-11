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Geçtiğimiz aylarda koronavirüs ile mücadele eden ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. 65 yaşındaki Hatipoğlu, kendi programında açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm. Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. 'Allah sizleri de doğru yola soksun' diye dua ederim sadece.

İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum.