Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışçısı oldu

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gebze Müftülüğü bünyesinde müezzin olarak çalışan Özün (51),Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilere getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir sünre önce yıllık izne ayrılarak, Giresun'da yaşayan çocuklarının yanına geldi.
Özün'ün, bazı belirtiler üzerine kentteki bir hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 15 gün tedavi gören 33 yıllık müezzin Özün, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.
Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar veren Özün, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi görevlilerince Giresun'dan Trabzon'a getirildi.
Özün'ü, Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda konuşlanan İmmün Plazma Bağış Aracı'nın önünde Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara ve ekibi karşıladı.
Özün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuktan sonra iki kez yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını söyledi.
Yetkililerin, immün plazma bağışçısı olması için kendisini aradıklarını anlatan Özün, "Ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. İnşallah bir Müslüman'a faydam olursa ne mutlu bize." dedi.
Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Durmuş, Trabzon'da ilk kez bir bağışçıdan immün plazma alacaklarını belirterek, "Kendisi bir din görevlisi, insanlığa faydalı olabilmek amacıyla gönüllü olarak geldiğini ifade etti. Bağışından ötürü Özün'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Baran ise amaçlarının insanlığa fayda sağlayabilmek olduğunun altını çizerek, "Türkiye olarak Kovid-19 ile mücadelede iyi bir noktadayız. Süreci güzel götürüyoruz. İmmün plazmadan da umutluyuz. Türk Kızılaya verilen bu görevi 18 bölge eliyle yürüteceğiz." ifadesini kullandı.
Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara da vatandaşlara, "Biz, sizin için dışarıda çalışıyoruz. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!