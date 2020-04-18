Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışçısı oldu

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Gebze Müftülüğü bünyesinde müezzin olarak çalışan Özün (51),Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilere getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir sünre önce yıllık izne ayrılarak, Giresun'da yaşayan çocuklarının yanına geldi.

Özün'ün, bazı belirtiler üzerine kentteki bir hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 15 gün tedavi gören 33 yıllık müezzin Özün, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar veren Özün, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi görevlilerince Giresun'dan Trabzon'a getirildi.

Özün'ü, Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda konuşlanan İmmün Plazma Bağış Aracı'nın önünde Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara ve ekibi karşıladı.

Özün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuktan sonra iki kez yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını söyledi.

Yetkililerin, immün plazma bağışçısı olması için kendisini aradıklarını anlatan Özün, "Ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. İnşallah bir Müslüman'a faydam olursa ne mutlu bize." dedi.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Durmuş, Trabzon'da ilk kez bir bağışçıdan immün plazma alacaklarını belirterek, "Kendisi bir din görevlisi, insanlığa faydalı olabilmek amacıyla gönüllü olarak geldiğini ifade etti. Bağışından ötürü Özün'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Baran ise amaçlarının insanlığa fayda sağlayabilmek olduğunun altını çizerek, "Türkiye olarak Kovid-19 ile mücadelede iyi bir noktadayız. Süreci güzel götürüyoruz. İmmün plazmadan da umutluyuz. Türk Kızılaya verilen bu görevi 18 bölge eliyle yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara da vatandaşlara, "Biz, sizin için dışarıda çalışıyoruz. Lütfen evde kalın." çağrısında bulundu.