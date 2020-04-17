Koronavirüsü yenen kişiler alkışlarla taburcu edildi - ŞIRNAK

AA

Şırnak Devlet Hastanesinde gördükleri tedavi sonucu sağlığına kavuşan aralarında 6 muvazzaf asker, ismi belirtilmeyen bir vatandaş ile Firdevs Gözüngü (23) ve Muhammed Tanık (21),Başhekim Çağdaş Küçükerdoğan ve sağlık çalışanları tarafından uğurlandı.Gözüngü ve Tanık, servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.Otomobil tamircisi olduğunu ve onarımını yaptığı araçların sürücüleriyle oturup çay içtiğini dile getiren Tanık, şöyle konuştu:"Daha sonra fenalaştım zaten astım bronşit rahatsızlığım vardı. Silopi’de hastaneye başvurdum. Birkaç gün Cizre Devlet Hastanesinde tedavi oldum oradan da buraya sevk ettiler. Test sonucum pozitif çıkınca 21 gün burada tedavim yapıldı. Taburcu edilince de gördüğünüz gibi bizi alkışlayarak uğurladılar. Allah onlardan razı olsun. Herkes kendine dikkat etsin ve evde kalsın."Gözüngü de tedavi süresince büyük çaba sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.