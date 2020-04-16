Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor - SAKARYA

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınına yakalanarak tedavi altına alınan hastaların büyük bir bölümü hastalığı atlatmayı başardı.Gencinden yaşlısına birçok insanın hastalığı yenerek taburcu olması aileleri başta olmak üzere sağlık çalışanlarını da mutlu ediyor.
Hastaların şifa bulması için canla başla çalışan sağlık çalışanları, bu süreçte sağlığına kavuşarak taburcu ettikleri her hastanın kendilerine en büyük moral kaynağı olduğunu dile getiriyor.Korona hastalarının tedavi gördüğü servislerde hastalar ile sağlık personeli arasında duygusal anlar da yaşanıyor. Kimi hastalar hastalıkla mücadeleyi hafif şekilde atlatırken kimi hastalar ise zorlu bir tedavi süreci geçiriyor.Sağlığına kavuşarak hastanedeki tedavisini tamamlayan hastalar, sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Personele dua eden hastalar da sağlık çalışanlarını alkışladı.
Taburcu edilen hastalar arasında 85 yaşındaki Nihat Gülmez amca da 14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Taburcu edilen hastalar arasında 70 yaşında Sabiha Polat, 56 yaşında İlyas Çakmakçı, 57 yaşında Yaşar Bakır da alkışlarla taburcu edildi.
- "Alkışlar sizin için"
SAÜEAH Personeli hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının hislerini sosyal medyada paylaştı.Keser, şunları paylaştı:
"Ayse Teyze, Gülsüm Abla, Mahmut Amca, Kenan Abi... Ve nice salgın hastalığa yakalanmış değerli vatandaşlarımız. Hastanemize gelirken korku dolu gözleriniz, telaşlı ve panik halinizi bizlerde yaşadık, ortak olduk acınıza. Elimizde olan imkanlarla oluşturduğumuz pandemi kliniklerinde ihtiyacınız olan tedaviyi yaparken ümit yeşerdi gönlünüzde. 'Allah razı olsun kızım, oğlum, iyi ki varsınız' derken de bizim gönlümüzde gelecek güzel günlerin umudu yeşerdi.
Sağlık Bakanlığımızın bir neferi olarak sağlık ihtiyaçlarınızı karşılarken annemiz, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz arkamızda kaldı. Onlarla aramızda mesafe koyarken, sizlere verdiğimiz ilgiyle avunduk. Sizler de yakınlarınızı arkanızda bırakırken bizleri gönülden kucakladınız. Şimdiye kadar dünyanın ve ülkemizin başına gelmemiş olan başımıza geldi ve siz savaşı kazandınız. Bizler de görevimizi yapmakla sizleri kazandık. Tedavi yaparken alkışlar bizeydi. Şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için."
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