Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Koronavirüsü yenen hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedavi sonrası sağlığına kavuştu.Ateş, solunum sıkıntısı, öksürük ve halsizlik şikayetiyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine 29 Mart'ta başvuran 40 yaşındaki Bülent Taştan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

04.05.2020 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Koronavirüsü yenen hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı - EDİRNE
AA

Tedavisi için hastaneye yatırılan Taştan'ın durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı ve solunum cihazına bağlandı.16 gün yoğun bakım servisinde kalan Taştan'a, immün plazma tedavisi uygulandı.Durumu iyileşmeye başlayan Taştan, yoğun bakım servisinden çıkarılarak tedavisine hasta odasında devam edildi.Bülent Taştan, sağlık çalışanlarının yoğun çabalarıyla 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.- "Allah herkese şifa versin"Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Taştan'ı sağlık çalışanları alkışlayarak hastaneden uğurladı.Taştan, kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına dönerek, "Hocalarıma sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Doktorlar, sağlık çalışanları zor günümde yanımda oldular, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hastalığı onu bu hale getirdi
Hastalığı onu bu hale getirdi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - SAKARYA/ZONGULDAK-DÜZCE
Oyuncu Sükan Kahraman hayatını kaybetti
Oyuncu Sükan Kahraman hayatını kaybetti
Bursa'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
ECB anketi: Ekonomide toparlanma yavaş ve kademeli olacak
ECB anketi: Ekonomide toparlanma yavaş ve kademeli olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X