Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Hastanede yapılan test sonucu Maçoğlu’nda Covid-19 tespit edilmişti. Maçoğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra 14 gün daha evde karantina da kaldı. Karantina sürecinde 3 kez test sonucu negatif çıkan Maçoğlu, bugün Tunceli Belediyesi'nde görevinin başına geçti.
26 güne yakındır Korona virüsünden kaynaklı evde ve hastanede karantinada olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu "Bu süreç içerisinde gerek dostlarımız, Dersimliler buranın dışında yaşayanlar, basın emekçilerinin ilgisini gördük. Öncelikle herkesin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Sağlık emekçileri, işçiden sağlık müdürüne kadar ebesi, hemşiresi, doktoru bütün sağlık emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye de çalışan arkadaşlarım uzun süreden beri bizi yalnız bırakmadı belediyenin işlerini yaparken bizleri aratmadılar” dedi.
Vatandaşların bilim kurulunun almış olduğu tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Maçoğlu “Hepimiz biliyoruz bu süreç hepimiz için bir risk biz elimizden geldiğimizde kurallara dikkat etmeye çalıştık ama kaçırdık bir şeyleri. Daha çok dikkat etmeye çalışacağız. Halkın içinde olan kişiler birkaç şeyde de olsa eksiklik yapabiliyor. Bu bizim eksikliğimiz fakat halkımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi ki fiziki aralık ve mesafelere dikkat etmemiz lazım. Artık bundan sonra bütün insanlara çağrımız maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek bilim kurulunun uyarılarını dikkate alsınlar" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!