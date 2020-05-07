Koronavirüsü yenen fabrika müdürü plazma bağışçısı oldu - ZONGULDAK

İlçedeki bir jeneratör fabrikasında müdür olan Karakaya'ya, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede Kovid-19 teşhisi konuldu.Hastanede süren 5 günlük tedavinin ardından taburcu edilen ve evinde 14 gün karantina altında tutulan Karakaya'nın iki testinin sonucu da negatif çıktı.Tedbir amaçlı 14 gün daha kendini izole eden Karakaya, normal hayatına döndü.Karakaya, Türk Kızılay'ın kendisini plazma bağışı hakkında bilgilendirmesinin ardından bağışçı olmaya karar vererek, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bağışta bulundu.- "Kimse plazma bağışından korkmasın"Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, süreçte sosyal medyada plazma bağışına yönelik çağrıları yakından takip ettiğini ve bağışçı olmaya karar verdiğini söyledi.Hastanede kendisine 5 gün ilaç tedavisi uygulandığını anlatan Karakaya, "Tedavinin ardından taburcu ettiler. 14 gün evde karantinada kalmam gerektiğini söylediler. 14 gün sonunda tekrar test yapıldı. İki test de negatif çıktı. Evde yeniden karantina sürecim başladı. Yaklaşık 30 gün tedavi sürecim sürdü, zor bir süreçti. Evde tek başınasınız." diye konuştu.Sosyal medyada insanların plazma bağışından korktuklarını gördüğünü dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:"İnsanların korkmaması gerekiyor. Taşın altına elimi koymam gerektiğini fark ettim. Bununla ilgili müracaatları yaptık ve bağışta bulunduk. Bu konuda açığımız var. Batı Karadeniz'de 4. bağışçıyım. Yakınlarımız, annemiz, babamız, büyüklerimiz hasta olabilir. Kimse plazma bağışından korkmasın. Benim başıma geldi, sizlerin başına da gelebilir. Hepimiz birbirimize lazımız. Rica ediyorum, plazma bağışında bulunun."
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