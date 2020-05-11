Koronavirüsü yenen 9 jandarma personelinden immün plazma bağışı - SAMSUN

Test sonuçlarında bir teğmen, bir uzman jandarma ve 7 jandarma erin Kovid-19 testi pozitif çıktı.Jandarma personeline, 14 günlük izolasyon ve tedavinin ardından yapılan testlerin sonuçları ise negatif çıktı.Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün Samsun'un Canik ilçesindeki kan alma merkezine gelen askerler, immün plazma bağışında bulundu.Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, immün plazma tedavisinin, Kovid-19 tedavisi devam kişilere uygulandığını hatırlattı.Kovid-19'u yenen kişilerin, bu virüse karşı vücutlarında oluşan antikorları plazma bağışıyla aldıklarını anlatan Yıldırım, "İmmün plazmayı tedavileri devam eden kişilerin istifadelerine sunuyoruz. Bu anlamda Kızılayın ülke genelinde immün plazma bağış noktalarından bir tanesiyiz. Biz İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iyileşen kişilere ulaşıyoruz. Onların tedavi sonrasındaki sürecini değerlendirip bağışa uygunsa randevularını oluşturuyoruz. Burada bağışları alıyoruz. İyileşen bir kişi toplamda 3 defa plazma bağışı yapabiliyor. Her yaptığı bağışta 2 hastada kullanabilecek miktarda immün plazma alıyoruz." diye konuştu.- "Kızılay olarak plazma bağışında insanlık kazanacak diyoruz"Türkiye'de koronavirüsle her yönüyle mücadele edildiğine işaret eden Yıldırım, "Kızılay olarak plazma bağışında insanlık kazanacak diyoruz." ifadesini kullandı.Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"Sen iyileştin, iyileştirme sırası sende. Bu çerçevede Kovid-19 tanısı alan, iyileşen ve uygun şartları taşıyan kişileri immün plazma bağışı için Bölge Kan Merkezimize davet ediyoruz. Bugünkü bağışçılarımız Amasya ilinden geliyorlar, Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askerlerimiz. Askerlerimiz Kovid-19 tanısı aldıktan sonra gerekli tedavilerini aldılar, iyileştiler ve bağış için yeterli süre geçtikten sonra bugün burada immün plazma bağışı için geldiler. Toplamda 9 askerimizden immün plazma bağışını gerçekleştiriyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!