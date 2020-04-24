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Malatya’da, koronavirüs (kovid-19) hastalığını yenen 64 yaşındaki hasta taburcu edildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya'da 64 yaşındaki bir hasta kovid-19 tanısı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı hasta, solunumunun durması ve genel durumunun bozulması nedeniyle solunum cihazına bağlandı. 14 gün solunum cihazı ile hayata tutunan 64 yaşındaki hasta, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Solunum cihazından çıkarılan hastanın durumu her geçen gün daha iyiye gitti. Pandemi servisine alınan yaşlı hasta, tamamıyla iyileştikten sonra taburcu edildi. Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlanan hasta, "Allah razı olsun, herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızı da teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, "Bilindiği üzere bu hastalar solunum cihazına bağlandıktan sonra hızla kötüleşerek kayıp edilebilmekteler. Hastamız uzun ve zorlu bir tedaviyi başarılı bir şekilde atlattı ve bu hastalıktan kurtuldu. Bu bizim için son derece önemli, çok iyi bir bakım ve tedavi ile bu tip hastaların da kurtulabileceğini göstermesi açısından. Bu başarıyı gerçekleştiren ekibim başta Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı Dr. Umut Sabri Kasapoğlu ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çağaşar olmak üzere, emeği geçen tüm sağlık personelimize herkese teşekkür ediyorum. Darısı diğer hastalarımıza inşallah" şeklinde konuştu.

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