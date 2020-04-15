Koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildi - YOZGAT

Ayten İncekoca (58) 27 Mart'ta nefes darlığı, Hacı Emre Akkan (18) da 8 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Yozgat Şehir Hastanesine başvurdu.Kovid-19 testleri pozitif çıkan hastalar, yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.Alkışlar eşliğinde taburcu edilen İncekoca ve Akkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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