Koronavirüsü yenen 14 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi - TRABZON

AA

Sürmene ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan M.A, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune kampüsünde tedavi altına alındı.Tedavisi tamamlanan M.A, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.M.A, izolasyon için ambulansla evine götürüldü.