"Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın" uyarısı

Prof. Dr. Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan çocukların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri için ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi.
Salgının artış hızını durdurabilmenin önündeki en etkili önlemlerden birinin "evde kal" çağrılarına uyulması olduğunu vurgulayan Kara, "Bu süreçte ailelerimize de büyük görevler düşüyor. Mümkün olduğu kadar çocuklara bu dönemin özelliklerini anlatmamız gerekiyor. 'Çocuklar bunu anlamayabilir, bunu bilmeyebilir' diye düşünmeyelim." ifadelerini kullandı.
Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonu Uzmanı Prof. Dr. Kara, her çocuğun kendi yaşına göre salgın döneminin özelliklerini bilme ve öğrenme hakkı olduğunu dile getirerek, "Çocukların en anlayacağı şekilde, korku yaratmadan bu durumu anlatalım. Çocuklara neden evde kaldıklarını, insanların dışarı çıkarken neden maske taktığını ve birbirleriyle neden görüşmediklerini, hepsini anlatmamız gerekir." dedi.
- "Çocukla beraber kitap okuyun, oyun oynayın"
Prof. Dr. Kara, koronavirüse ilişkin bilgi verirken ailelerin nasıl bir yol izlemeleri ve evde nasıl vakit geçirmeleri gerektiği konusunda da şu önerilerde bulundu:
"Anlatımlarımız içinde de açık ve net olunması lazım. Herhangi bir şey saklamadan net ifadelerle, korkmasına gerek olmadığını ama bu dönemde böyle bir bulaşıcı hastalığın olduğunu onun için insanların birbirlerine çok yaklaşmadıklarını net olarak anlatmamız gerekiyor. Onlarla zaman geçirmemiz lazım. Beraber kitap okunabilir, oyun oynanabilir. Bunları da tiyatral hale getirip kitabın belli noktasından sonra çocuğa 'sen olsan bundan sonra nasıl yapardın', 'Sen olsan nasıl hareket edersin', 'Hadi gel beraber bunun oyununu oynayalım' şeklinde biraz daha fazla zaman geçirmeye özen göstermeliyiz. Detaylı bilgi vermek gerekiyorsa bu konuda destek de alınabilir."
- "Rakamlarda iyi noktaya doğru gidiyoruz"
Prof. Dr. Kara, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ciddi anlamda uyum sağlandığını belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye, bunun avantajlarını da görecek. Biz her mesafeyi koruyabildiğimiz anın bir artısını yaşıyor muyuz? Evet. O bakımdan da bunları sağlayacak şekilde devam etmemiz lazım. Rakamlarda iyi noktaya doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunu bizim bir şekilde devam ettirmemiz lazım. O nedenle vatandaşlarımız 'evde kal' kuralına tam olarak uysun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!