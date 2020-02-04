04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Hubei eyaletinden başlayarak birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye yükseldi.
Koronavirüs tanısı konan kişilerin sayısının ise 20 bin 604'e yükseldiği ifade edildi. Şu ana kadar 657 kişi ise hastalığı atlatarak taburcu oldu.
Dün yapılan açıklamada ölü sayısı 361, vaka sayısı ise 17 bin 205 olarak açıklanmıştı.
Öte yandan şu ana kadar 13 vakanın teşhis edildiği Hong Kong'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm görüldü. Daha önce Çin dışında sadece Filipinler'de bir kişi hayatını kaybetmişti.
Japonya'da ise 3700 yolcusu bulunan bir cruise gemisinin yolcularından birinde koronavirüse rastlandı. Japon yetkililer gemiyi karantina altına almaya karar verirken, tüm yolcuların testlerden geçirileceği belirtildi.
HİNDİSTAN'DA 3. VAKA
Hindistan’ın Kerala kentinde üçüncü korona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü vakaları her geçen gün artarken, Hindistan’ın güneyindeki Kerala kentinde üçüncü korona virüsü vakasına rastlandı. Hintli yetkililer, tıp öğrencisi olduğu öğrenilen hastanın virüsün çıkış noktası olan Wuhan’a seyahat ettiğini belirtti. Sağlık yetkilileri tıp öğrencisinin karantinaya alındığını belirtirken, durumunun stabil olduğunu bildirdi. Korona virüsüne rastlanan diğer 2 vaka da Kerala’nın farklı bölgelerinde yaşayan öğrencilerdi.
Çin’e seyahat eden toplamda bin 999 kişi gözetim altında tutulurken, bu kişilerden 75’i karantina altına alındı. Kentte 104 kişiye yapılan test sonuçlarından şu ana kadar 3’ünde korona virüsüne rastlandığı bildirildi.
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