29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'ın Mazenderan eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin defni sırasında, Part İmparatorluğu dönemine ait bir mezar bulundu.
İran resmi haber haber ajansı IRNA'ya konuşan tarihçi Ali Ramazani Paçi, Sari ilçesine bağlı bir köyde Kovid-19'dan ölen bir kişiyi defnetmek için açılan mezarda, Part İmparatorluğu (M.Ö 247 - M.S 224) döneminde yaşamış bir askere ait kemikler ile çeşitli askeri malzemeler bulunduğunu söyledi.
Ramazani Paçi, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19'dan ölenler için belirlediği kurallara göre derinliği fazla olan bir mezar kazılırken antik dönemden kalma bir mezarı keşfettik. Ne yazık ki, mezar iş makinesi nedeniyle bir miktar zarar gördü" ifadelerini kullandı.
Mezarda bir insan iskeleti, kırılmış kil çömlek, demir kılıç, ok kılıfı ve demirden yapılmış bir takım savaş aleti bulunduğunu kaydeden Ramazan Paçi, bu malzemeler ve yapılma yöntemlerinden yola çıkılarak mezarın Part İmparatorluğu dönemine ait olduğunun anlaşıldığını aktardı.
2300 YIL ÖNCESİNDE DİŞLERE İMPLANT YAPILMIŞ
Askerin dişlerinin olduğu fotoğrafları bölgedeki bir diş doktoruna gösterdiklerine işaret eden Ramazan Paçi, doktorun dişlerin düzenli olmasına şaşırdığını ve "2300 yıllık bu askerin dişlerine implant yapıldığı anlaşılıyor" dediğini aktardı.
Ramazan Paçi, keşfedilen tarihi eserlerin incelenmek üzere yetkililere teslim edildiğini belirtti.
İranlı tarihçi ayrıca, 2 yıl önce de aynı mezarlıkta 3 bin 500 yıl önceye dayanan antik çağdan kalma tarihi eserler bulunduğunu hatırlattı.
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