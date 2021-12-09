İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No´lu Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 11 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Tankut Sevim, meslektaşlarının müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Nuray Sevim'in de yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği ve bugün ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesinin planlandığı öğrenildi.
İLK GÖREV YERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Sevim çiftinin 2 çocuklarından Tanur Sevim´in (20) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aykut Sevim´in ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Aslen Aydınlı olan Mehmet Tankut Sevim'in ilk görev yeri Aksaray olduğu ve 23 yıldır da burada görev yaptığı için çocuklarının, babalarının çok sevdiği ilk görev yerinde defnedilmesini istedikleri öğrenildi. Sevim için dün 12 No´lu Aile Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi. Meslektaşları, iki oğlu ve yakınlarının katıldığı törende konuşan Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Çok yakın bir meslektaşımızı kaybettik. Aksaray´da ilk mezun olup göreve başladığı günden itibaren tanışıyoruz. Mehmet Tankut Sevim Aksaray´daki ilk sağlık şehidimiz oldu. Biz dernek ve meslek örgütümüzde beraber omuz omuza birlikte mücadele verdik. Artık onun evlatları bizim de evladımız. Tüm camia olarak onlara sahipleneceğiz. Bu salgından daha fazla yara almadan atlatırız. Sağlık çalışanları salgında en ön safta çalışıyor. Bütün toplum olarak kurallara uyup, aşılarımızı da olup bu beladan kurtulmaya hedefliyoruz" dedi.
Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi´nde kılınan cenaze namazının ardından Evrah Mezarlığı'na defnedildi.
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