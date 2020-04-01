Koronavirüsten korunurken "Komşuluk Hatırı"nı unutmama çağrısı - İSTANBUL

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Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evde kalarak tedbirlere uyan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlardan özellikle küçük esnafın ekonomik olarak olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen bir grup gönüllü, "Komşuluk Hatırı" adlı proje başlattı. Projenin tek amacı, bu süreçte işine devam edip maaşını alan kişilerin, gelirini kaybetmiş olan esnafa yardımcı olabilmelerini sağlamak.28 Mart'ta projeyi sosyal medyadan duyurarak başlatan ve bu konuda farkındalık uyandırmak isteyen gönüllüler, çiçekçiden çay ocağı işletmecisine, berberlerden ayakkabı tamircisine kadar birçok esnafa yardım edilmesi çağrısında bulunuyor.

Projeyi başlatan gönüllülerden Emin Alay, hem Türkiye'nin hem de dünyanın koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte zor bir süreçte olduğunu belirterek, yetkililerin elinden geleni yaptığını, bunun yanı sıra bireylere de bazı vazifeler düştüğünü söyledi.

Alay, "Bu süreçte özellikle esnaf ve el emeğiyle çalışan insanlar ekonomik olarak bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Evde kalarak çalışıp maaş almaya devam eden kesimle bu iki kesim arasında bir köprü olabilir miyiz diye düşündük. Projemizin fikri, evde çalışarak maaş kaybına uğramayan insanların normal rutin hayatları devam etseydi aylık bütçelerinden ayırdıkları harcamaları, sanki o harcamaları yapıyormuş gibi düşünerek o ücreti esnafla paylaşabilmeleri. Mesela ayda bir berbere gidiliyorsa, ilgili kişiye, hizmet alınmasa bile o parayı ödeyebilir." ifadelerini kullandı.Projede herhangi bir ücret almadıklarını, bağış kabul etmediklerini belirten Alay, tek amaçlarının farkındalık oluşturarak esnafa yardımcı olunmasına dikkatleri çekmek olduğunu söyledi.

- "Maaş alanları, ekonomik sıkıntıya düşenleri düşünmeye davet ediyoruz"

Alay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim kadim kültürümüzde komşuluk ve paylaşma çok önemli. Maaş alanları, bu süreçte ekonomik sıkıntıya düşenleri düşünmeye davet ediyoruz. İrtibatta olduğunuz mahallenizde bulunan esnafı şu dönemde unutmamaya çağırıyoruz. İnsanlar dışarıda olmadığı müddetçe çok fazla harcama yapmıyor. Ekonomik olarak sıkıntı çekmeyenleri, dükkanı kapalı olan esnafa nasıl bir katkısı olabilir diye düşünmeye çağırıyoruz, çünkü amacımız karınca kararınca katkı yapmalarını sağlamak."

- "Amacımız yardımlaşmayı gündeme getirmek"

Projeyi başlatan bir diğer gönüllü Alaaddin Yaman, ekiplerinde yer alan kişilerin toplumsal dayanışma noktasında duyarlı insanlardan oluştuğunu ve bu gönüllü kişilerin çalışan insanlardan oluştuğunu kaydederek bu süreçte hemen kolayca harekete geçerek kampanyayı başlattıklarını ifade etti.Projeyi duyurduktan sonra birçok olumlu geri dönüş aldıklarını söyleyen Yaman, "Aslında bunun ölçülebilirliği yüksek bir kampanya değil. Amacımız böyle bir şeyi, yardımlaşmayı gündeme getirmek, bunu hatırlatmak. Mesela bir gönüllümüz berberiyle iletişime geçerek ona bu ayki tıraş ücretini göndereceğini söyledi. Bir başka gönüllümüz ise apartmanlarına gelen hanımefendiye o ayki ücretini yine takdim ettiklerini belirtti. Bu örneklerin daha çok artmasını ve daha geniş toplumsal karşılık bulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.