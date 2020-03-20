20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, birçok öğrenci memleketine gitti. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinden, Mücahit Karalı, Furkan Çapaloğlu ve Baştuhan Zelbilci ise büyük şehirlerde virüsün yayılma olasılığı fazla olduğu gerekçesiyle Artvin’de kalmaya devam ettiler.
İHA'nın haberine göre uyarılara uyan ve evde kalan üç arkadaş evde oturmaktan sıkılınca çareyi Kafkasör Yaylası'nda kamp kurmakta buldu.
Doğayı seven gençler kış şartlarına aldırış etmeden sırt çantalarını alarak bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nın yolunu tuttular. Araç kullanmadan yürüyerek yaylaya varan gençler, karla kaplı yaylada çadırlarını açarak geceyi burada geçirdiler.
Çam ağaçlarının arasında kurdukları çadırda Korona virüsünden kendilerini korumaya çalışan gençler, süreç normalleşene kadar şehre inmeyi düşünmediklerini söylediler.
"DÖRT DUVAR ARASINDAN SIKILDIK KAMP YAPMAYA KARAR VERDİK"
Okulların eğitime ara vermesine rağmen memleketi Erzurum’a dönmediğini ifade eden Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar 2. Sınıf Öğrencisi Mücahit Karalı, “Korona virüsünden dolayı okul tatil oldu. Tüm arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi memlekete gitti. Kala kala birkaç arkadaş kaldık. Burada evde yaşıyoruz. Evde dört duvar arasında kalmaktan bayağı sıkıldık,böyle kamp yapmak istedik. 3 arkadaş malzememizi aldık, Kafkasör Yaylası'nın yolunu tuttuk. Yürüye yürüye kendimize güzel bir yer bulduk. İki gün burada takılırız, daha sonra başka bir bölgede kamp çadırı kurarız” dedi.
"BÜYÜK ŞEHİRLERDE TEHDİT ALTINDA KALMAK İSTEMEDİK"
Hemşirelik 1.sınıf öğrencisi Furkan Çapaloğlu ise "Arkadaşlarımızla beraber memleketlerimize dönmeyi düşünüyorduk. Fakat ortalıkta çıkan koronavirüs nedeniyle kendimizi kampta bulduk. Büyükşehirlere gidip tehdit altında kalmak istemedik. Kafkasör Yaylası'na çıktık, kamp yapıyoruz. Geceyi burada geçireceğiz korona virüs salgını pek olumlu haberler gelmediği için birkaç gün burada kalmayı düşünüyoruz. Ortalık sakinleşene kadar buradayız” diye konuştu.
Tıbbı Sekreterlik 1.Sınıf öğrencisi Baştuhan Zelbilci ise "Virüsün şehirde insanlara daha hızlı yayıldığı için, bizde doğaya çıktık kamp yapıyoruz. Kafkasör’de arkadaşlarla birlikte güzel zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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