"Koyunlara bakmamda annem babam da bana yardım ediyor. Özellikle babam eskiden bu işlerle uğraştığı için ben tecrübesiz olduğumdan dolayı bana bilgilerini aktarıyor ve bu şekilde de daha iyi bir iş çıkartmam açısından bilgilerini benimle paylaşıyor. Annemle akşamları kuzuları emziriyoruz. Doğum aşamasında bazen sıkıntılar oluyor, babam da yardım ve müdahale ediyor."