Koronada sahte şafak alarmı!

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Avustralya'da koronavirüse yakalanan Mirabai Nicholson-McKellar, bir aydan daha uzun bir süre virüsle mücadele etti. 35 yaşındaki Sinemacı McKellar, iyileşme yolunda olduğunu düşünürken, nefes darlığı ve göğüs ağrıları yeniden ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, hastaneden çıktıktan üç gün sonra yaşadığı şikayetler üzerine Acil Servis'e giden Mirabai Nicholson-McKellar'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif geldi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki sağlık yetkilileri tarafından iyileştiği söylenen McKellar'a, 72 saat sonra ev karantinasından çıkabileceği izni verildi.

McKellar, “Bu ne zaman bitecek? Sürekli düşünüyorum. Hala bulaşıcı mıyım? Bulaşıcı olmadığımı nasıl anlarım?" dedi.

Semptomların tekrar aktifleştiği, test sonucu tekrar pozitif çıkan ve hatta potansiyel olarak yeniden enfekte olduğu görünen hastaların sayısında giderek artış olduğu kaydedildi.

SAHTE ŞAFAK NE ANLAMA GELİYOR?

Habere göre bu durum "Sahte Şafak" olarak tanımlandı. Halk dilinde sıkça kullanılan bu deyim, başta umut veren ancak sonra hayal kırıklığı yaratan bir durum olarak açıklanıyor.

Yaşanılan bu durumun virüs enfeksiyonlarının işleyişi ve yayıldığıyla ilgili genel kabul gören anlayışla uyumlu olmadığı dile getirildi.

Şimdiye kadar, bazı insanlarda semptomların neden yeniden ortaya çıktığını ve yeniden enfekte olup olmadıklarını veya virüsün haftalarca devam edip etmediğini gösterecek yeterli araştırma yapılmadığı kaydedildi.

Edinburgh Üniversitesi Queens Tıp Araştırma Enstitüsü'nden Edwin J.R. van Beek, Covid-19'un antikoagülan ilaçlarla (kanın pıhtılaşma süresini uzatarak pıhtı oluşumu riskini azaltmayı hedefleyen kan seyrelticiler) tedavi edilmediği sürece potansiyel olarak tehlikeli komplikasyonlara neden olabilecek kan pıhtılarına neden olabileceğinin de bir olasılık olduğunu söyledi.

Güney Koreli araştırmacılar da nükleik asit denilen testlerin, ölü virüs partiküllerinin saptanmasına bağlı olarak kişilerin hasta olmadığı halde enfekte gibi gösterdiğini içeren bir rapor sundular.