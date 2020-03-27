AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün bir ilk daha yaşandı. Salgında vaka sayısı 60 bin artarak, 472 binden 532 bin 253'e yükseldi.

VAKA VE CAN KAYBINDA REKOR ARTIŞ

Benzer artış ölü sayısında da oldu. Dün sabah dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 21 bin 292 kişiye 2 bin 764 kişi daha eklenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 56'ya ulaştı. İşte dünyayı vuran salgında İtalya'dan İspanya'ya, ABD'den İran'a son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 8 BİNİ AŞTI

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte, 662 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 8 bin 165 oldu. Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 62 bin 13'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 80 bin 539'a çıktığını duyurdu.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 4 BİN 89'A ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a, vaka sayısı da bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 578 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

ABD, VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "worldometre" internet sitesindeki bilgiye göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 6 saatte 12 bin 982 artarak 82 bin 179'a, ölü sayısı ise 131 artarak 1177'ye ulaştı.

İRAN'DA ACI BİLANÇO 2 BİN 234'E ULAŞTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 1696'YI BULDU

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1696'ya yükseldiğini bildirdi. Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi. Fransa'da 16 yaşında bir çocuğun virüsten öldüğü duyuruldu.

ALMANYA'DA VAKA SAYISINDA PATLAMA

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 41 bin 255 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 267'ye çıktı.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 113 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 113 kişi artarak 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu. İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 2 BİN 666 OLDU

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimlikleri belirtilmeyen 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'de böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısının ise 2 bin 666'ya çıktığı ifade edildi.

YUNANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 27'YE ÇIKTI

Yunanistan’da korona virüs nedeniyle 46 yaşındaki bir askerin hayatını kaybetmesi sonucu ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 23’ye yükseldi. Ülkedeki korona virüs vakasının ise 829’a yükseldiği kaydedildi.

S.ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI BİNİ AŞTI

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı da bini aştı.Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 112 artarak 1012'ye yükselirken, 33 kişinin ise tedavi edilerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

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