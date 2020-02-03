03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin eyaletleri ve belediyelerinin dün geç saatlerde açıkladığı rakamlarala göre, yeni koronavirüs (2019-nCoV) ile enfekte olan 328 kişi tedavi edilerek taburcu edildi. Hastalık nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı ise 304 olarak bildirildi.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre salgının merkez üssü olan Çin’in merkezindeki Hubei Eyaletinde virüs bulaşmış biri 88 yaşında olmak üzere toplam 37 hasta, pazar günü Jinyintan Hastanesi’nden taburcu edildi.
Kuzeybatı Çin Gansu Eyaleti ise dün yeni koronavirüsten iyileşen ilk iki hastasını da taburcu ettiğini açıkladı.
Bu arada, 57 yaşındaki bir hasta da güneybatı Çin’in Sichuan Eyaleti’nde 17 günlük tedaviden sonra pazar günü tedavisi tamamlanarak evine gönderildi. Çin Tianjin Belediyesi de ilk hastasını pazar günü virüsden kurtulduğunu bildirdi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, hastalar semptomlar hafifletildiğinde, vücut ısısı en az üç gün boyunca normal bir aralığa getirilip nükleik asit testi iki kez negatif çıkan hastalar taburcu ediliyor.
10 GÜNDE 1000 YATAKLI HASTANE
Öte yandan salgının merkezi olan Wuhan'da sadece koronavirüs vakalarıyla ilgilenecek olan 1000 yataklı hastanenin yapımı tamamlandı.
Prefabrik bir yapıda oluşturulan hastanenin yapımı sadece 10 gün sürdü. 1500 yataklı bir başka hastanenin de günler içerisinde açılması bekleniyor.
Hastanelerde binlerce sağlık çalışanının yanı sıra, Çin ordusundan askerlerin de görev alması bekleniyor.
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