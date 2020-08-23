Koronavirüste ikinci dalga: Güney Kore'de kısıtlamalar yeniden ülke çapında uygulanacak

Dünya çapında Covid-19 salgını ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak örnek gösterilen Güney Kore'de hükümet, koronavirüs vaka sayısının yeniden artması üzerine sokağa çıkma kısıtlamalarını başkent Seul'le sınırlamayıp tüm ülkede uygulamayı kararlaştırdı.
Yarından itibaren Güney Kore'de kalabalık toplantılar yasaklanacak, kiliseler ve tüm eğlence mekanları kapatılacak, tüm profesyonel spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo ülke olarak çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Ülkede günlük koronavirüs vaka sayıları dokuz gündür 300'ün üzerinde.
BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, Güney Kore'de bir ara günlük vaka sayısının 20'nin altına indiğini bu nedenle vaka sayısındaki artışın halkı şoka uğrattığını söylüyor.
Güney Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong daha önce salgında ikinci dalgayı yaşadıklarına ve bunun devam edeceğine kanaat getirdiğini söylemişti
Güney Kore daha önce salgınla mücadeledeki başarısı nedeniyle övülmüştü.
Ancak son günlerde ülkenin tüm büyük kente ve kasabalarında koronvirüs vaka sayısında artış görülüyor.
Vakaların çoğu ise başkent Seul ve çevresinde.
Güney Kore hükümeti geçen hafta Seul'de sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koymuştu.
Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi'nde geçen hafta hükümetin aksi yöndeki çağrısına karşın ayin yapılmış, ayine katılan 4 bin 500 kişiden 313'ünde virüs tespit edilmişti.
Kilise ibadete kapanıp mühürlenmiş, ayine katılan herkes karantinaya alınmıştı.
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